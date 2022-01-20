Yerli aşı Turkovac, yeterli bilimsel verilerin toplanmasının ardından kullanıma sunuldu. İlk aşı olarak uygulanmasının yanı sıra mRNA ve inaktif aşı üzerine hatırlatma dozu olarak da yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni çalışmaya ilişkin bilgiyi Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere açıkladı.

“BioNTech ve TURKOVAC aşısı yaptıranların antikor değişimine bakılacak.”



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan yerli aşı TURKOVAC’taki yeni çalışmanın detayları @trthaber’de.https://t.co/Gtpzpo10Rx pic.twitter.com/JqZHGrff1O — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2022

Ankara'da başlıyor

Bakan Koca açıklamasında, "İki BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC çalışması başlatacağız. Diyoruz ki iki BioNTech üstü bir doz TURKOVAC. Hastada olan antikor değişimi gözlenecek. mRNA üzeri inaktif çalışması dünyada ilk olacak" diye konuştu.

Çalışma için gerekli izinlerin alındığını söyleyen Koca, "İki mRNA aşısından sonra bir doz TURKOVAC çalışması 24 Ocak Pazartesi günü Ankara'da başlayacak. Etik kurul çalışması tamamlandı. Kurul izin verdi, çalışma pazartesi başlıyor. ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak" dedi.