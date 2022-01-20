Milli Savunma Bakanlığı, 20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince bugüne dek 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit verilen 72 kahraman Mehmetçiğin anısına 72 savaş uçağının taarruzuyla Zeytin Dalı Harekatı'nın 20 Ocak 2018'de başlatıldığı anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen gücünü asil milletimizin duasından alan kahraman Mehmetçik, bir üst aklın ürünü olan ve betondan inşa edilen terör inlerine teker teker girerek teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları tünellere gömdü. Tamamı uluslararası hukuka uygun ve insan haklarına saygılı şekilde gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı, 57 gün sonra planlandığı gibi başarıyla sonuçlandı. Kahraman Mehmetçik, bugüne kadar bölgede toplam 6 bin 370 teröristi etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarıyla 1859 kilometrekare alan güvenli hale getirildi."