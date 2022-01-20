PKK'lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için başlatılan süreç devam ediyor.



TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel'e ait fezlekeleri görüşmek için AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

5 kişilik komisyon kuruldu

Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki yasama dokunulmazlığı dosyasını ele aldı.

Toplantıda, dosyayı görüşmek için 5 kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Hazırlık Komisyonu'na üye seçildi.

"Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz"

Komisyon Başkanı Bozdağ konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"HDP'li Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla düzenlenen yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşeceklerini belirterek, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir. Müzakereleri, Hazırlık Komisyonu raporu geldikten sonra onun üzerinde yapalım. Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem doğru hem de daha hızlı karar almış olabiliriz."

Dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesinin gizlilik esasına riayet edilerek yapıldığını belirten Bozdağ, fezlekeleri okutacağını ve dokunulmazlık dosyası üzerinde müzakerelerin yapılacağını kaydetti. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Bugün saat 17.00'de toplanarak başkanını seçecek olan Hazırlık Komisyonu'nun, ileriki günlerde dosyayı ele alması bekleniyor.

Partiler "evet" oyu verecek

Bu süreçte partilerin tavrı da netleşiyor.

AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti evet oyu verecek.

Karma Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa son sözü TBMM Genel Kurulu söyleyecek.

Oylamada dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkarsa Semra Güzel'in yargılanmasının önü açılmış olacak.