Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya sitesi Twitter'dan Türkiye ile ilgili paylaşım yaptı.

Bukele, paylaşımında, "Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" ifadesini kullandı.

Söz konusu tweet, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

"Kestane balı" viral olmuştu

Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programı katılımcısının, kendisine yönelik iddialara cevaben yaptığı konuşmaya, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak, Gökçebey, Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar." diye başlaması sosyal medyada viral olmuştu.

El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke

Nayib Bukele’nin, haziranda Bitcoin'in “yasal bir para birimi” olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin ülkede kongreden geçmesinin ardından, El Salvador Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçmişti.

Nayib Bukele kimdir?



Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı Nayib Bukele'nin kökleri, Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20'nci yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Genç yaşta iş hayatına atılan Bukele, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi, dünyaca ünlü markaların yerel dağıtımcılığını yaptı. 2012'de San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinin belediye başkanı seçilen Bukele, 2015'te başkent San Salvador'un belediye başkanı oldu.

Her iki seçimde de iktidardaki sol eğilimli Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi adına yarışan Bukele, 2019 seçimleri öncesinde partisinden ayrılmıştı. Bukele, seçim kampanyasında yolsuzluğu önleme, çete şiddetine son verme ve daha fazla istihdam vaatleriyle ön plana çıkmıştı.