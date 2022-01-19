El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe, İspanyolca ve İngilizce paylaşımlarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bu Perşembe Turkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Ziyaret ediyorum.@RTErdogan — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) January 18, 2022

Bukele Türkçe paylaşımında, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyorum" ifadelerini kullandı.

Será un placer recibirle aquí en Türkiye.



Damos mucha importancia a su visita que fortalecerá sin ninguna duda nuestras relaciones con El Salvador.



Le deseo buen viaje… https://t.co/k8KOAJE9TJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 19, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mesajı alıntılayarak İspanyolca bir paylaşımda bulundu. El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’yi Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

“El Salvador ile ilişkilerimizi kuşkusuz güçlendirecek olan ziyaretinizi çok önemsiyoruz” mesajını paylaştı. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Bukele’ye iyi yolculuklar diledi.