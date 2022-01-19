Yargıtay 11. Ceza Dairesi kararına göre, 22 Temmuz 2020'de mülteci şahıslar adına kayıtlı hatlar üzerinden bir aileyi arayan sanıklar E.Ö. ile F.S, kendilerini polis olarak tanıtarak FETÖ operasyonu kapsamında bilgilerine başvuracaklarını söyledi.

Çeteyi çökertmek için yardım gerektiğini söyleyen kişiler, bunun için bankada bulunan paraların çekilmesini talep etti.

Bunun üzerine aileden biri, banka hesabından 38 bin euroyu çekip yanına gelen sanıklardan birine teslim etti. Ertesi gün aynı yöntemle yeniden mağdur aileyi arayan ve tekrar para talep eden sanıklar, bu sefer de aileden 24 bin dolar para aldı.

"Tüm takı ve altınları gelecek kişiye verin"

Bu sırada evde olan mağdur ailenin diğer üyesini arayan sanıklar, operasyon yapılacağı bahanesiyle evde bulunan tüm takı ve altınların eve gelecek kişiye verilmesini istedi. Bu sırada eve gelen diğer sanık 12 bilezik, 27 cumhuriyet altını, 5 küçük altın, 4 altın yüzük, 1 baklava desenli altın zincir ve 33 bin lirayı alarak uzaklaştı.

Mağdur ailenin dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulunması üzerine E.Ö. ve F.S. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan kamu davası açıldı. Yapılan yargılama sonucu Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklara 8 yıl 9'ar ay hapis ve 1 milyon 250'şer bin lira adli para cezası verildi.

Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay’a geldi.

Verilen ceza hukuka uygun bulundu

Dosyayı görüşen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı hukuka uygun buldu ve sanık tarafının temyiz istemlerini reddetti.

Dairenin kararında, ailenin beyanları, tanık anlatımları, arama ve yakalama tutanakları, güvenlik kamera kayıtları ile tüm dosya kapsamına göre verilen hükümlerde herhangi bir isabetsizlik görülmediği ifade edildi.

Yapılan yargılamada delillerin hukuka uygun şekilde toplandığı vurgulanan kararda, sanık avukatlarınca yapılan temyiz itirazlarının bu nedenle yerinde görülmediği açıklandı.