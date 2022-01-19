Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 3'üncü celsesi görülüyor.

Tutuklu sanıklar Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın, SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mal varlığına Uruguay'da el konulduğunu iddia etti

Mehmet Aydın, 34 milyon lira mal varlığı olduğunu söyledi. Bu varlığa, Uruguay'da kara para olarak görülerek el konduğunu öne sürdü.

Fatih Aydın ise kardeşinin şirketlerinde asgari ücretle çalıştığını, maddi menfaat elde etmediğini söyleyerek kendini savundu. Tahliyesini talep etti.

19 sanıklı davada 4 bin 449 müşteki yer alıyor. Sanıklar hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" gibi suçlamalarla 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.