Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK/YPG'nin bombacısı İstanbul'da yakalandı
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İstanbul’da PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan şüphelilerden Ömer El Casem’in Suriye’de terör örgütü YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemlerin faili olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul’da PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan 2 şüpheliden biri olan; Ömer El Casem’in Suriye’de terör örgütü YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemlerin faili olduğu ortaya çıktı.
[Ömer El Casem]
Şüpheli ifadesinde; “Suriye’de 3 ağabeyi, eniştesi ve 1 köylüsünün bahse konu patlama olayları ile ligili cezaevinde olduklarını” söyledi.
Terör örgütü içinde suikastçi olarak biliniyordu
Operasyon kapsamında tutuklanan Berat Yusufoğlu isimli şüphelinin ise yine hem Suriye'de hem Hakkari'de terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği, suikastçi ve kanas kullanır şeklinde hakkında beyan ve tespit bulunduğu ortaya çıktı.
[Berat Yusufoğlu]
Etiketler: İstanbul PKK/KCK PKK/YPG Suriye Terörle Mücadele
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