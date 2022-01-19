Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen panele katıldı, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin Avrupa ve NATO'ya olası etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini ve sosyal bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.

"İki lideri Türkiye'ye davet etti"

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki lideri de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet ettiğini söyledi.

"Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır. Bunu hem Rusya ve Ukrayna'nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz."

Zelenskiy ile görüşecek

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirerek, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini de söyledi, "Aynı zamanda sonuçları büyük olacak her türlü askeri harekattan kaçınmak için Ruslarla da yakın temas halinde olacağız" dedi.