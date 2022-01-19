Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IjAoY1xXqC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2022
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