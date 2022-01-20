Orta Amerika ülkesi El Salvador, 14 idari bölgeden oluşuyor. Yaklaşık 3 asır boyunca İspanyol sömürgesinde kalan El Salvador’da resmi dil İspanyolca.

Yüzölçümü bakımından 21 bin 40 kilometrekare ile neredeyse ABD'nin New Jersey eyaleti büyüklüğünde olan El Salvador, Orta Amerika'nın en küçük ve en yoğun nüfusa sahip ülkesi konumunda

Ülkeye 16. yüzyılın ilk çeyreğinde sefer yapan İspanyol bir denizci, El Salvador'a İsa Peygamber'e atıfta bulunarak "Dünya'nın Kurtarıcısı" anlamına gelen adını verdi.

16. yüzyılın ilk çeyreğinde İspanyol sömürgesine giren El Salvador, 1821'de bağımsızlığını kazandı. Ülke, 1821'den sonra bağlı olduğu Orta Amerika Federasyonu'ndan da 1839'da bağımsızlığına kavuştu.

[Grafik: TRT Haber]

12 yıl süren iç savaşta 75 bin kişi hayatını kaybetti

Ülkede 1992 yılında hükümet ile solcu isyancılar arasında askeri ve siyasi reformları içeren anlaşma imzalanmasıyla 75 bin kişinin hayatını kaybettiği 12 yıl süren iç savaş sona erdi.

Dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkeleri arasında yer alan El Salvador'da 2015'te cinayet oranı 100 bin kişide 103 olarak açıklandı.

Bu rakam, savaşta olmayan bir ülkede en yüksek cinayet oranı olarak kayıtlara geçti. Ülke, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen yasadışı göçmenlerin kurduğu, uluslararası bağlantıları bulunan çetelerden büyük zarar görüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

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Altın, gümüş ve bakır açısından zengin yer altı kaynaklarına sahip El Salvador'da 2008'den bu yana yeni maden ocaklarının açılmasına izin verilmiyor. Ülkede ayrıca Mart 2017'de de metal madenciliği yapılması yasaklandı.

Bölgedeki 4. büyük ekonomiye sahip El Salvador'un gayri safi yurt içi hasılası 2016 tahminlerine göre 54,79 milyar dolar.

Ülkede kişi başına gelir 8 bin dolar civarında. El Salvador'un 2016 yılı ihracatı 5,335 milyar, ithalatı 9,855 milyar dolar seviyesinde.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 5,5 civarında.

[Fotoğraf: Reuters]

Başkanlık sistemine dayalı demokratik cumhuriyet

Başkanlık sistemine dayalı demokratik cumhuriyet ile yönetilen El Salvador'da 5 yıllığına seçilen devlet başkanı yürütmenin başı.

Devlet başkanı oyların salt çoğunluğunu alamadığı takdirde ikinci tur seçimlere gidiliyor.

El Salvador'da 3 yıllık süre için seçilen 84 üyeli, tek kanatlı yasama meclisi bulunuyor.

3 Şubat 2019’da yapılan Başkanlık seçimlerini Nayib Bukele kazandı ve 1 Haziran 2019 tarihinde göreve başladı.

[Nayib Bukele / Fotoğraf: Reuters]

Nüfus ve İstihdam

IMF verilerine göre 2021 yılı itibarı ile ülke nüfusu 6,52 milyon. Ülke, nüfus büyüklüğü bakımından dünyada 103'üncü sırada.

El Salvador nüfusunun 2026 yılında 7 milyon kişi olacağı tahmin ediliyor.

Genç nüfusun ağırlıklı olduğu demografik bir profile sahip olan ülkede yaş ortalaması 27,6.

Nüfusun yüzde 27,13’ü 0-14 yaş, yüzde 64,58’i 15-64 yaş aralığında olup, yüzde 8,29’u 65 yaş üzerinde.

Nüfusun % 88’i Hristiyan Katolik. Ülkedeki en önemli etnik grup Mestizo olarak adlandırılan melezler.

1,1 milyon nüfusu ile başkent San Salvador ülkenin en büyük kenti.

Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt Ateş