Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özbekistan'da son altı ayın en yüksek vaka sayısı kaydedildi
[Fotoğraf: Reuters]
Özbekistan'da COVID-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen vaka sayısının, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştığı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 1307 vaka, son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Toplam vaka sayısının 209 bin 578’e çıktığı ülkede, 734 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 201 bin 246'ya yükseldi.
Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1529 oldu.
Son 24 saatte 127 bin 53 doz aşı uygulanan ülkede, toplam yapılan aşı dozu 40 milyon 914 bine çıktı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Omicron Özbekistan
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