Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 1307 vaka, son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 209 bin 578’e çıktığı ülkede, 734 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 201 bin 246'ya yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1529 oldu.

Son 24 saatte 127 bin 53 doz aşı uygulanan ülkede, toplam yapılan aşı dozu 40 milyon 914 bine çıktı.