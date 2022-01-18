Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröristle fotoğraflar HDP'nin kapatılması davasına ek delil oldu
[Kolaj: TRT Haber]
PKK'lı terörist ile fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'e ait fotoğraf, bilgi ve belgeler Anayasa Mahkemesi’nde görülen HDP’nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP’nin Anayasa Mahkemesinde ki kapatma davasıyla ilgili dosyaya eklenmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2 klasör dolusu ek delil gönderdi.
HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından süreç devam ediyor.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılma davasına konulması için ek delil hazırlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Klasörlerde, Adıyaman kırsalında öldürülen terörist Volkan Bora ile birlikte fotoğrafı ortaya çıkan Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar, belgeler ve ifadeler yer alıyor. Ayrıca eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili ifadeler ve belgelerde klasörde bulunuyor.
Etiketler: Anayasa HDP Son Dakika Yargıtay Terör Örgütü
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