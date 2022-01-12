Teröristle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke TBMM'ye ulaştı.

Anayasa Komisyonu Başkanı ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ 20 Ocak Perşembe günü Karma Komusyonu toplantıya çağırdı. Güzel7in dosyasının da bu toplantıda ele alınması bekleniyor.

Karma Komisyon, Güzel'in dosyasını gündemine alırsa son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Karma Komisyon'da bulunan fezlekelerin binden fazlası HDP'li milletvekillerine ait.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

Teröristin cep telefonundan çıkan fotoğraflar



Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanmıştı.