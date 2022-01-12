Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Çin’de temaslarına başladı.
Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile önce baş başa ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Çin
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