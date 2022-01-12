Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 314 milyonu, can kaybı 5 milyon 520 bini aştı. Türkiye'de de günlük vaka sayısı 74 bin 266 ile rekor kırdı.

Omicron varyantının hızlı yayılımı sürerken, hastaneye başvurularda da artış yaşanıyor.

Uzmanlar, ayaktan hasta sayısında 3 kat artış yaşandığına dikkati çekip aşı ve hatırlatma dozu uyarısı yaptı.

“Ayaktan hasta sayısı 3 kat arttı”

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, omicron varyantı için ayaktan başvuruların diğer varyantlara göre çok daha fazla olduğunu söyledi, hastanelerinde şu anda ayaktan hasta sayısında da 3 kat artış yaşandığına dikkati çekti.

“Son birkaç günde daha da arttı. PCR sayıları ve pozitiflik oranları da bu yönde artmış durumda. Daha önce COVID-19 nedeniyle hastanede yatan hasta sayısı neyse şimdi de hemen hemen aynı düzeyde. Yoğun bakımlar için de aynı şey geçerli. Pozitiflik oranlarının artması daha sonra servislere ve yoğun bakımlara yansır mı onu ileriki günlerde göreceğiz. Bu arada yansımayabilir de çünkü omicron, hızlı bulaşıyor ama sanki daha çok gördüğümüz şey üst solunum enfeksiyonu gibi influenza gibi. Şu anki tecrübemiz omicronun alt solunum yollarına çok fazla inmediği yönünde. Hastaneye ve yoğun bakımlara yatışların artıp artmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Şu anda yoğun bakım doluluk oranları, omicron varyantı öncesinin hemen hemen aynısı. Yüzdelere vuracak kadar bir artış yok. Bizim hastanemiz için söylüyorum, yoğun bakım yatış oranı yüzde 60-65 seviyelerinde.”

“Omicron alt solunum yollarını çok tutmuyor”

Prof. Dr. Yiğit, çocuk ve genç hastalarda artışın yaşandığını söyledi:

“Omicron alt solunum yollarını çok tutmuyor. Daha çok üst solunum yollarında etkili oluyor. Omicronun diğer varyantlardan farklı olarak bütün yaş gruplarını etkilediğini de söyleyebiliriz. Çocuk ve genç hastalarda bir miktar artış var. Bir de toplumumuzun büyük kısmı aşılandı. Dolayısıyla aşılanmış olmanın da hastalığı hafif ve ayakta geçirmekte etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü aşı olmak hastaneye yatmadan, ayakta bu hastalığı geçirmemizi sağlıyor. İlaveten aşılı olanların yoğun bakıma yatma oranı da oldukça düşük. Vatandaşlarımız bir an önce hatırlatma dozunu yaptırmaları çok mühim. Tam aşılı olmak hem hastalığa yakalanma riskini azaltıyor hem de hafif geçirmemizi sağlıyor.”

“Pandemide hiç görülmeyen vaka sayılarına ulaştık”

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandeminin başından bu yana hiç görülmeyen vaka sayılarına ulaşıldığını ve sayılardaki bu tırmanışın devam edeceğini söyledi:

“Gerçekten omicron ile ortaya çıkan bu yeni dalga, daha önceki dalgaların hiçbirine benzemiyor. Şu ana kadar pandemide hiç ulaşılamayan günlük vaka sayılarına ulaştık. Bu trend hala artış eğiliminde ve ne kadar yükseleceğini de doğrusu tam olarak ön görmek çok mümkün değil. Çok kolay, çok kısa sürede bulaşıyor ve çok hızlı yayılıyor. Dolayısıyla muhtemeldir ki vaka sayılarındaki tırmanış devam edecek. Ve bu pik, daha önceki piklerin çok çok üstünde bir pik olacak.”

"Tam doz aşılılarda hafif seyrediyor"

Prof. Dr. Özlü, omicron varyantının tam doz aşılılarda gerçekten hafif seyrettiğinin altını çizerek de tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini söyledi:

“Pek çok kişi aşılı olduğu için omicron da aşılılarda biraz hafif seyrediyor. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi, nezle gibi ya da soğuk algınlığı gibi seyrediyor. Çoğu kişi de bundan dolayı koronavirüs olduğunu düşünmüyor ve test yaptırmıyor, yaptırmak da çok istemiyor. Test yaptırdığında pozitif çıkarsa işinden gücünden olacak ya da okuluna gidemeyecek gibi düşünüyor. O nedenle ben, vaka sayısının test pozitifliği sayısından çok daha fazla olduğunu düşünüyorum.

Ama iyi tarafı, şu ana kadar vakaların genel itibarıyla hafif seyirli olması, hastaneye yatış ya da yoğun bakıma yatış gerektirecek hasta oranlarının daha düşük olması. Ama tabi oransal olarak, hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranı az olsa bile vaka sayıları çok artarsa oransal azlığa rağmen sayıca hastaneye yatış ya da yoğun bakıma yatış gerektiren hasta sayıları çok yüksek olabilir. Ve bu kapasiteyi zorlayabilir, sağlık sisteminin kaldıramayacağı bir yük getirebilir. Böyle bir olasılığı da uzak görmemek ve izlemek lazım. Şu an itibarıyla asıl tedirgin edici durum, vaka sayılarındaki artış. Hastane doluluk oranlarında da artış var ama bu vaka sayılarındaki artışla çok orantılı değil. Daha düşük kalıyor oransal olarak.”

"Anadolu'da henüz yayılmadı ama..."

Omicron varyantıyla gelen bu son dalganın henüz Anadolu’ya yayılmadığını belirten Prof. Dr. Tevfik, “Bu son dalga daha çok İstanbul’da ön planda başladı. Şimdi Anadolu’daki diğer kentlere hatta kırsal alanlara da zaman içerisinde yayılacak. Bununla birlikte vaka sayılarında artış ve belki bunu takiben de sağlık sistemi üzerindeki yükün artıp artmayacağını göreceğiz. Aşılılarda gerçekten hafif seyrediyor. Tam doz aşılı olmak lazım. Bulaşmaya izin vermeyecek şekilde dikkatli yaşamak gerekiyor. Mevcut tedbirleri uygulamak önemli” dedi.

“İstanbul virüsü bulaştırmada öncü”

Şu an için yüksek vaka sayılarının yoğun bakım servislerine ve vefatlara yansımadığını belirten Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, yoğun bakıma yatışlarla ilgili şöyle konuştu:

“Şu anda hastanemizde 102 yataklı yoğun bakım odamız var ve yeni yatak açmadık. Şimdilik artan bu vakalar yoğun bakıma ve vefatlara yansımadı. Bizim ayaktan gelen hasta sayımız 2-3 kat artmasına rağmen, yoğun bakımlarda 2-3 kat hasta yatmadı. Hafif bir yükseliş oldu. Şu an yüzde 90’lar oranında doluluk oranı var. Eğer ihtiyaç olursa da ekstra yatak açılabilir. Her ne kadar omicron varyantı delta varyantı kadar yoğun bakıma yatışa ya da vefata sebep olmadı desek bile tam aşılı olmamız hayati önemde. Aşısını tamamlamış olanlar ve hiç aşı yaptırmamış olanlar bizim en büyük sıkıntımız. Hatırlatıcı dozların yapılması bizler için çok önemli.”

İstanbul’un da virüsü yaymada öncü kent olduğuna değinen Prof. Dr. Tanoğlu, önümüzdeki 2-3 haftanın kritik geçeceği konusunda uyardı.

“Omicron için hızlı bir pik olacağı ve ardından hızlı bir düşüş olacağı ortaya konulmuş bir durum. Ama bunun için önümüzdeki 2-3 hafta muhtemelen kritik geçecek. Şu an pandeminin en hareketli olduğu ve vaka sayılarının en çok arttığı illerin başında İstanbul geliyor. Yavaş yavaş bu dalga Anadolu’ya da yayılırsa işte vaka sayılarının çok yüksek rakamlara ulaşacağı yönünde bir çekince var. Kalabalık ortamlarda bulunmamak, aile-akraba ziyaretlerine çok mecbur olmadıkça gitmemek ve kurallara uymak önemli. İstanbul, virüsün yayılmasında öncü gibi oluyor. Çünkü İstanbul dışa açık yüzümüz gibi. Hem ticarette hem turizmde oldukça merkezi ve hareketli. Sanki önce İstanbul, İzmir ve Ankara geliyor. Daha sonra Anadolu’daki diğer illere yayılıyor gibi düşünmek lazım dalganın boyutunu.”