Teröristler ile beraber futbol oynadı, yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu yeni fotoğraf kareleri, yine HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ait.

Semra Güzel'in teröristler ile beraber görüldüğü ilk fotoğraf kareleri birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. HDP'li vekil o fotoğraflarda, 2017'de Adıyaman kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile beraber görülüyordu.

Yeni fotoğraflar

O skandal karelere yenileri eklendi. Semra Güzel'in terör örgütünün kampı olarak değerlendirilen bir bölgede diğer teröristler ile samimi görüntülerine ulaşıldı.

O görüntülerde Semra Güzel'in futbol oynadığı, yürüyüş yaptığı ve hatıra fotoğrafları çektirdiği görülüyor.

Yeni fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora da var. Fotoğrafların terör örgütünün kullandığı sığınak ve mağaralarda çekildiği tespit edildi.



Görüntülerdeki diğer teröristlere dair incelemeler sürüyor.