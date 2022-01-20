Esed rejimi tarafından 2012 yazında PKK/YPG'ye terk edilen Afrin, yıllarca terör örgütünün işgali altında kaldı.

Zeytiniyle ünlü bölge artık tarımla değil, terörle anılır oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. yıl dönümü

Teröristler hem bölge halkına zulmediyor, hem de terör faaliyetlerinde Afrin'i üs olarak kullanıyordu.

Bölgenin makus talihi Türkiye'nin müdahalesiyle değişti.

20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon için harekete geçti. Harekatın adı bölge halkının yıllardır hasret kaldığı barışın simgesi Zeytin Dalı'ydı.

Hedefler tek tek vuruldu

İlk olarak Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 Mehmetçiğin anısına 72 savaş uçağı havalandı. Topçular da karadan terör mevzilerini vurdu.

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu askerleri, dağlık arazide teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak ilerledi.

Ne teröristlerin kazdığı tüneller ne de çetin kış şartları birliklerin ilerleyişini durduramadı. Önce, ilk kritik hedef olan Burseya Dağı temizlendi. Sonra sıra Darmık Dağı, Racu ve Cinderes'e geldi.

57 günde terörden temizlendi

Mehmetçik, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, Afrin ilçe merkezini teröristlerden temizledi.

57 günde tamamlanan harekatta 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin ilçe merkeziyle birlikte 6 belde ve 282 köyün de içinde yer aldığı 2 bin kilometrekarelik alan terörden temizlendi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e huzur geldi, bölge yeniden imar edildi

Güvenliğin tesis edilmesinin ardından hayatın normale dönmesi için peş peşe adımlar atıldı.

Su, elektrik ve kanalizasyon alt yapısı yenilendi, karayolları onarıldı. 1 hastane, 6 sağlık ocağı, 135 cami ve 263 okul bakımdan geçirilerek hizmete açıldı.

YÖK tarafından açılan Eğitim Fakültesi sayesinde bölge gençleri yüksek öğrenim imkanına kavuştu. Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla bölge ekonomisi büyük canlanma yaşadı.

Afrin, yapılan yatırımlarla barış ve kalkınma modeli oldu

Yatırımlarla Afrin'in çehresi kısa sürede değişti ve bölge Suriye'nin diğer yerlerinden göç almaya başladı.

Afrin bugün 600 bine yaklaşan nüfusuyla Suriye'de bir barış ve huzur adası olarak öne çıkıyor.