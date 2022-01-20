İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Sakarya, Hatay, Mardin, Düzce ve Van'da aşırı kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.

Karayolları, jandarma, belediyeler, İl Özel İdare, Türk Kızılay ve UMKE ekiplerinin çalışmalarının AFAD koordinasyonunda dün geceden bu yana aralıksız devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, saat 22.15 itibarıyla son durum aktarıldı.

Bolu'da 252 köy yolu ulaşıma kapandı

Açıklamaya göre, Bolu genelinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 252 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Otobanı (İstanbul-Ankara) D-100 kara yolunun her iki yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı. Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD ekipleri yolda mahsur kalanların iaşe ve yakıt taleplerini karşılamak üzere bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde ulaşım tekrar durdu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun kapanan Nurdağı-Osmaniye yönü kısmen trafiğe açılırken, bölgede meydana gelen bir kaza sonucu yol tekrar ulaşıma kapandı.

Nurdağı-Gaziantep yönünde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar için Osmaniye ve Hatay'dan 2 amfibik araç ve 3 personel görevlendirildi.

Nurdağı-Adana kara yolunun bir şeridi ile Nizip, Yavuzeli-Araban, Narlı-Nurdağı yolları trafiğe açıldı.

Şahinbey ilçesinde hamile bir kadın mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi. İslahiye yolunda mahsur kalan ambulanstaki bir hasta da 8x8 araçla hastaneye ulaştırıldı.

Nurdağı bölgesinde mahsur kalan araçlara destek vermek üzere Hatay Valiliğince yakıt ikmali sağlandı. Nurdağı-Gaziantep yolunda mahsur kalanlar için de Türk Kızılay ile eşgüdüm halinde jandarmaya ait helikopter aracılığıyla kumanya dağıtımı yapıldı.

Malatya'da bazı ilçe yollarında ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Çelikhan, Malatya-Pütürge, Arapgir-Divriği ve Arapgir-Kemaliye yolları ulaşıma kapandı.

Malatya-Darende ve Malatya-Hekimhan kara yollarında da tipi nedeniyle ulaşım zaman zaman aksarken, ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta çok sayıda mahalle ve köy yolu kapalı

Kahramanmaraş'ta aşırı kar yağışı sonucu Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve köy yolu kapandı.

Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde de tüm köy yolları kapanırken, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunduğu, Andırın'a bağlı Köklü Mahallesi ile Türkoğlu'nun Şekeroba ve Beyoğlu mahallerinde içme suyu kesintisi yaşandığı belirtildi.

Artvin'de 77 köyle ulaşım sağlanamıyor

Artvin'de Borçka-Camili yolu ulaşıma kapanırken, il merkezine bağlı 10 köy yolu ile Şavşat'ta 29, Ardanuç'ta 16, Borçka'da 13, Arhavi'de 3, Murgul'da 3 ve Hopa'da 3 köy yolunun da kapalı olduğu kaydedildi.

Ergani'de mahsur kalan 30 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 689 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, il genelinde 186 hasarlı trafik kazası yaşandı.

Ergani ilçesi Kortaş köyü mevkisinde bir minibüsün yan yatması sonucu 30 kişi mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma aracı, 8x8 amfibik araç ve ekipler yönlendirilirken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Lice-Bingöl yol ayırımında 11 tır ile 22 vatandaş mahsur kaldı. Ekiplerin ulaştığı vatandaşlar kurtarılarak konaklamaları için Lice Öğretmenevi'ne sevk edildi.

Siverek yolunun Karacadağ girişinde bir minibüsteki 12 kişi, Bağlar ilçesi Develi köyünde bir tır ve bir aile, Diyarbakır eski Bismil yolu üzerinde 10 araç ve Hani ilçesi Diyarbakır istikametinin Karaçalı mevkisinde de 10 araç mahsur kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipleri mahsur kalan vatandaşlara müdahalede bulundu.

Diyarbakır-Bingöl yolunda mahsur kalan 200 kişiye de Türk Kızılay ve AFAD personelince kumanya dağıtılırken, il genelinde karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Bingöl'de 281 köy yolu ulaşıma kapandı

İl genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 79 ihbar ulaşırken, bunlardan 70'inin araçla mahsur kalma, 9'nun ise kapalı yol nedeniyle ulaşılamayan hasta ihbarı olduğu öğrenildi.

Bingöl-Elazığ, Bingöl-Muş güzergahlarında yoğun kar yağışının devam ettiği, ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi.

Genç-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkisi trafiğe kapandı, kış tedbirlerine uymadan yola çıkan 30 tır güvenli bölgelerde bekletildi.

Diyarbakır yolunda 100, Elazığ yolunda 25 ve Muş yolunda 20 kişiye Kızılay ve AFAD ekiplerince kumanya sevk edildi. Mahsur kalan 46 vatandaşın da konaklama ihtiyacı karşılandı.

Osmaniye'de kurtarılanlar yurda yerleştirildi

Adana-Osmaniye-Gaziantep otoyolu ve D-400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı mevkisi yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yollarda mahsur kalan 360 kişi tahliye edilerek öğrenci yurtlarına yerleştirildi, diğer vatandaşlara tıbbi yardım, kumanya, akaryakıt ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Türk Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Hatay'da kapanan yollar ulaşıma açıldı

Hatay'da yağmur ve kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuzluklar yaşanırken, çeşitli birimlere bağlı 310 personel ve 106 araç ile müdahalelerde bulunuldu.

Antakya ilçesinde 8 meskende su baskınlarına müdahale edilirken, kapanan Hassa-Kırıkhan, Samandağ-Batıayaz, Altınözü-Yayladağı yolları ile ve Belen ilçesi Kıcı mevkisi tekrar ulaşıma açıldı.

Hassa'da bazı ahırların zarar görmesi nedeniyle hayvanların barındırılması için bölgeye 7 çadır gönderildi.

Mardin'de 418 köy yolu ulaşıma kapandı

Mardin'de Artuklu, Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağ, Savur ve Yeşilli ilçelerinde toplam 418 köy yolu ulaşıma kapandı.

Nusaybin'in Eymirli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Düzce'de 35 köy ile ulaşım sağlanamıyor

Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgedeki 20 yerleşim yerine elektrik verilemezken, yolların kapalı olması nedeniyle müdahalelerde aksamalar yaşanıyor.

Samandere köyü ile Sinekli Yaylası arasında mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İstanbul-Ankara yolunun Bolu kesiminin açıldığı bilgisi üzerine, Düzce'de bekletilen araçlar kontrollü olarak Ankara yönüne sevk edilmeye başlandı.

Zincirsiz tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin verilmediğini bildiren yetkililer, Türk Kızılay ekiplerince 150 kilometrelik güzergah boyunca yol kenarındaki araçlara yiyecek ve sıcak ikram dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Van'da mahsur kalan 450 kişi kurtarıldı

Van'da kapanan Edremit-Gevaş ve Gürpınar ilçelerine ulaşımı sağlayan kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Bölgede 190 araçta mahsur kalan 350 kişi güvenli bölgelere nakledilirken, kumanya yardımı yapıldı.

Sakarya'da 67 mahalle yolu kapalı

Sakarya'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde mahalle yolları kapandı.