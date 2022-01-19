Meclis Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Katar'a gitti.

Şentop, Katar'ın başkenti Doha'daki resmi temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al-Sani tarafından kabul edildi.

Emirlik Divanı'ndaki görüşmede Katar ve Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin yanı sıra çeşitli alanlardaki ilişkiler masaya yatırıldı.

İş birliği parlamentolara taşınacak

Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile de görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Şentop ile Başkan Hasan bin Abdullah el-Ganim imza törenine katıldı.

Şentop-Ganim görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve parlamentolar arası iş birliğini güçlendirme olanakları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye-Katar parlamentolar arası iş birliğini artırmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

Mustafa Şentop Katar’da bulunan Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı da ziyaret etti.

Şentop Abu Dabi'de

Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'daki temaslarının ardından beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gitti.