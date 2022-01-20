Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdi.

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirdiği, Kavala'nın farklı soruşturmalardan tutuklu olduğu bilgisi verildi.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Gezi olayları davasının 3. duruşmasında dosyanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

17 Ocak'ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ve avukatların beyanları alınmıştı.

Sanık Osman Kavala'nın avukatlarından İlkan Koyuncu, müvekkilinin tahliyesini isteyerek, "Kavala’nın arkasında şu var, bu var' diyorlar. Düşman oluşturmaya çalışıyorlar. Tahliyesini istiyoruz" demişti.

Mahkeme heyeti, Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olmasını ve yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar vermişti