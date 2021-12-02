Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, Avrupa Konseyi'ni (AK) bağımsız yargıya müdale niteliği taşıyan adımdan kaçınmaya davet etti.

Açıklamada, "Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır" denildi.

Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincinde olduğu hatırlatıldı:

"Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674 AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır."

"Her şeyden önce Avrupa Konseyi’nin kendi itibarını zedelemektedir"

Avrupa Konseyi'nin adımının yargıya müdahale niteliği taşıdığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi’nin gündeminde halen çok sayıda karar bulunmaktadır. Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemindeki mevcut mekanizmaların hukuki ve adil bir anlayışa göre değil de, siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi’nin kendi itibarını zedelemektedir.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır."