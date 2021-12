Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldiklerini duyurarak, "Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile arabuluculuk alanındaki çalışmalarımızı ve bölgesel konuları konuştuk" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Stockholm'de Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile de iki ülkenin ilişkilerinin 75. yılında görüştüklerini sosyal medya hesabından ifade etti.

Stokholm'de #Kırgızistan DB ve Türk Devletleri Teşkilatı GS'yle İstanbul’daki tarihi zirve sonrasında atacağımız adımları görüştük.



In Stockholm discussed steps to be taken after historic summit in Istanbul w/FM @Kazakbaev_R of #Kyrgyzstan & SG Baghdad Amreyev of @Turkic_States. pic.twitter.com/QnUiK4VaNz