Gazze'nin kuzeyindeki belediyeler: İsrail su kuyularının yüzde 90’ını yok etti

Birlik, Gazze’nin kuzeyindeki Fahura bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, insani duruma ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail’in 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyinde geniş alanları kontrol altında tuttuğu belirtilen açıklamada, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarında yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği, 171 binden fazla kişinin yaralandığı, sivil altyapının yüzde 90’ının yok edildiği ve Birleşmiş Milletlere göre yeniden imar maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu hatırlatıldı.

Belediyeler Birliği, bölgenin İsrail saldırıları sonucu "yaşanamaz bir felaket alanına" dönüştüğünü vurgulayarak çevresel ve sağlık krizinin giderek derinleştiğine dikkati çekti.

Birlik yetkilileri, İsrail saldırıları nedeniyle cadde ve sokaklarda 250 binden fazla ton çöp biriktiğini, çöp toplama ve taşıma araçlarının büyük bölümünün tahrip edilmesi nedeniyle bu atıkların taşınamadığını aktardı.

Açıklamada, İsrail ordusunun belediyelere ait ağır iş makinelerinin yüzde 90’ını yok ettiği, bunların yaklaşık 200’ünün çöp taşıma ve temizlik araçları olduğu belirtildi. Ayrıca yakıt sıkıntısının, ayakta kalan sınırlı sayıdaki aracın dahi çalıştırılmasını engellediği ifade edildi.

Gazze’nin kuzeyinde altyapı ve tarım tamamen çöktü

Belediyeler Birliği, İsrail’in belediyelerin etki alanlarının yüzde 60’ını fiilen kontrol altına aldığını, Beyt Hanun ve Umm Nasr belediyelerinin ise tamamen ateşkes anlaşması kapsamında İsrail kontrolündeki bölgelerde kaldığını vurguladı.

Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında 150 kilometreden fazla yol ve cadde tahrip edilirken, tüm belediye binaları ve tesisleri de kullanılamaz hale geldi.

Birlik, İsrail ordusunun 70 ana su kuyusunu, aralarında 15 büyük tesisin de bulunduğu 85 kanalizasyon pompasını imha ettiğini, ayrıca 80 küçük arıtma tesisinin ve belediyelere ait 180 büyük elektrik jeneratörünün tamamen yok edildiğini belirtti.

Ayrıca 50 bin dönüm tarım arazisinin tahrip edilmesi nedeniyle Gazze Şeridi’nin kuzeyinde gıda güvenliğinin tamamen ortadan kalktığı ifade edildi.

Ulaşım ve taşımacılık altyapısının yüzde 85’inden fazlasının kullanılamaz hale geldiği, küçük ölçekli sanayi ve zanaat faaliyetlerinin de tamamen durduğu kaydedildi.

Acil yardım çağrısı

Belediyeler Birliği, en ciddi sorunlar arasında yakıt yetersizliğini göstererek bu durumun kalan su ve kanalizasyon pompalarının çalıştırılamamasına ve atık suların sokaklara taşmasına yol açtığını vurguladı.

Açıklamada, enkaz kaldırma, yol açma ve altyapı onarımları için gerekli iş makineleri ve teknik ekipmanların da bulunmadığı belirtildi.

Birlik, uluslararası kuruluşlara ve ilgili resmi kurumlara "acil yardım çağrısında" bulunarak Gazze’deki insani yaşamın kurtarılması için derhal harekete geçilmesini istedi.

Özellikle su kuyuları ve kanalizasyon sistemlerinin çalıştırılması için yakıt temini, çöp toplama araçlarının yeniden faaliyete geçirilmesi ve hasar gören altyapının onarımı için gerekli malzemelerin Gazze’ye girişine izin verilmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in ateşkes anlaşmasına rağmen sınır kapılarını açma ve gıda, insani yardım, tıbbi malzeme ile yeniden imar ve barınma malzemelerinin girişine izin verme yükümlülüklerini yerine getirmediği kaydedildi.