Parçalı Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.12.2025 14:22

Katil İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 266'ya yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 29 artarak 71 bin 266'ya yükseldi.

Katil İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 266'ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 25'i enkaz altından çıkarılan 29 Filistinlinin naaşı ile 8 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 414 kişinin öldüğü, 1142 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 679 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 19 Aralık ila 26 Aralık tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 292 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

Bu çerçevede İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 266, yaralıların sayısının ise 171 bin 219 olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kent Rus hava saldırıları altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
14:22
Palm yağı ithalatına sıkı takip: Her parti ürün analiz edilecek
14:17
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı
13:57
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
13:52
Sahte reçeteyle kamuyu zarara uğratan şüphelilerin 46 yıla kadar hapsi istendi
13:48
Mersin'de evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Deprem bölgesinde 455 bin konut tamam
Deprem bölgesinde 455 bin konut tamam
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ