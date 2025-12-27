Parçalı Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.12.2025 13:22

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kent Rus hava saldırıları altında

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden beri hava saldırıları sürdürdüğünü, 2'si çocuk 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kent Rus hava saldırıları altında

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Kiev'e yönelik bu geceden beri hava saldırıları altında olduğunu belirtti.

Kentin farklı semtlerinin hedef alındığını kaydeden Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırıda 2'si çocuk, 22 kişinin yaralandığını aktardı.

Kliçko, Kiev'deki bazı müstakil evler ve yüksek katlı binalarda yangın çıktığına işaret ederek saldırı nedeniyle tramvay altyapısının da hasar gördüğünü vurguladı.

Kiev'in birçok noktasında arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Kliçko, "Başkente yönelik saldırılar sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kliçko, Kiev'in enerji altyapısının hasar gördüğünü aktararak şunları kaydetti:

"Düşmanın saldırıları sonucu kentin ısıtma ve elektrik tedarikinde kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle, şu anda 2 bin 600'den fazla konut, 187 anaokulu, 138 okul ve 22 sosyal kurum ısıtmasız kaldı."

Zelenski'den saldırıya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de aynı hesap üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın geceden beri Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) ve farklı tipten 40 füze fırlattığını aktaran Zelenski, "Ana hedef Kiev, enerji ve sivil altyapısıdır." ifadesini kullandı.

Zelenski, savaşın sona ermesi için barış görüşmelerinin sürdüğünü anımsatarak Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Rusya'nın, bu müzakerelere saldırı düzenleyerek yanıt verdiğini kaydeden Zelenski, "Peki, ABD ve dünyanın savaşı sona erdirmek için yaptığı önerilere Rusya'nın cevabı nerede?" diye sordu.

Zelenski, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini belirterek, bugün ve yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ve Kanada'nın liderleri ile görüşmeler yapacağını vurguladı.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
İran İçişleri Bakanı, ülke nüfusunun 75 yılda 40 milyonun altına ineceğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
14:25
Katil İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 266'ya yükseldi
14:22
Palm yağı ithalatına sıkı takip: Her parti ürün analiz edilecek
14:17
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı
13:57
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
13:52
Sahte reçeteyle kamuyu zarara uğratan şüphelilerin 46 yıla kadar hapsi istendi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Deprem bölgesinde 455 bin konut tamam
Deprem bölgesinde 455 bin konut tamam
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ