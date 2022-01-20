Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna-Rusya gerilimi Ankara'nın da yakın takibinde.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgedeki tansiyonun düşmesini temenni ettiklerini belirtti, çözüm için diyaloğu işaret etti.

"Ukrayna-Rusya geriliminde ABD ile Rusya arasındaki diyalog belirleyici olacak"

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin sona ermesi için temasları sürdüreceklerini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi:

"ABD ile Rusya arasındaki diyalog belirleyici olacak. NATO Rusya'ya önce sözlü bir cevap verdi, şimdi yazılı bir şekilde cevap verecek. Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir araya gelecek. Gerginlik hala devam ediyor. Bizler de aynı şekilde temaslarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz gerginliğin bu şekilde azaltılması."

"Bir sonraki görüşmede güven artırıcı adımlar konuşulacak"

Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi adımlarına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve neler beklendiği görüşüldü. Hedef tam normalleşme. Ermeniler de bundan çok memnun. Ama tam normalleşmeye giden süreçte uçuşların başlaması özel temsilcilerin atanması dışında, hangi adımlar atılabilir, özel temsilciler bir sonraki görüşmede onun üzerinde çalışacaklar güven artırıcı adımlar konuşulacak."

Dışişleri Bakanlığı: Olumlu ve yapıcı bir görüşme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin görüşmesine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da biraraya gelmiştir.

Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir."