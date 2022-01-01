Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. Normalleşme adımları atılıyor, diyalog kapıları açılıyor.

İki ülke özel temsilcilerinin bu ay içinde ilk toplantıyı Moskova'da yapmaları planlanıyor. Özel temsilciler, ilk buluşmada bir yol haritası konusunda fikir alışverişinde bulunacaklar.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, ilk defa Türkiye ile Ermenistan'ın yüz yüze arabulucu olmadan görüşmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bunun birçok meselenin halledilmesi konusunda yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.

Toplantı öncesinde Erivan'dan olumlu adımlar geldi. Ermenistan, Karabağ'daki savaş döneminde aldığı Türk ürünlerine yönelik boykot kararını değerlendirdi. Yasağın devam ettirilmemesine karar verdi. Böylece bugün itibarıyla ambargo kaldırılmış oldu.

Türkiye ile Ermenistan arasında uçak seferlerinin de yeniden başlaması planlanıyor.

Ermenistan havacılık otoritesi, Ermenistan havayolu şirketi FlyOne'ın Erivan-İstanbul güzergahında charter uçuşları yapmasına izin verdi.

Şirket yönetimi, Türkiye tarafından da onay gelmesi halinde uçuşlar için bir takvim oluşturulacağını açıkladı.