Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'li dağcı Birkan Uzun'a rahmet diledi.

Oktay, paylaşımında "Başarılarıyla KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un Amerika’da geçirdiği kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Birkan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.