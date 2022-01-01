ABD'de yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan Uzun, 16 Aralık'ta 4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine çıkarak KKTC bayrağını dikmişti.

Bu ana ilişkin fotoğrafı Facebook hesabından bir mesajla paylaşan Uzun, buraya tırmanan ilk Kıbrıs Türkü olmanın gururunu yaşadığını belirtmişti.

Hedefini TRT Haber'e anlatan Birkan Uzun, KKTC'yi dünyaya tanıtmaya çalıştığını ifade ederek, " "Bizim uzun yıllardır ambargolar altında yaşadığımızı biliyorsunuz. Ben bunu değiştirmeye çalışıyorum. Bayrağımızı dünyanın en yüksek zirvelerinde dalgalandırmak istiyorum." demişti.

"7 kıta 7 zirve" hedefiyle yola çıkan Uzun, tırmanışların ilk olarak Afrika'da Kirimanjaro ile başladığını, sonra Rusya'da Elbruz Dağı, Güney Amerika'da Aconcagua ile devam ettiğini söylemişti.

Uzun'un hedefindeki zirveler ise Endonezya'daki Karstens Piramidi ve Asya'daki Everest Dağı'ydı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan taziye

Birkan Uzun'un vefatıyla ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir paylaşım yaptı.

Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başımız sağ olsun… Acımız büyük… Elde ettiği başarılarla hepimize büyük onur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un Amerika’da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım.

'7 kıta 7 zirve' hedefiyle büyük başarılara imza atarak Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

Büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok gencimiz için esin kaynağı olacağına inancım tamdır. Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır."