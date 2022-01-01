Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Belediyesi'nin 'yabancı' tarifesi için yürütmeyi durdurma kararı
Bolu'da, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Bolu Belediye Meclisi'nin kentte yaşayan yabancı uyruklular için belirlediği fiyat tarifesi mahkeme engeline takıldı.
Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Etiketler: Bolu
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