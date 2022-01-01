Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezi'nde girdi.

Buradan Zeynep Kamil Hastanesi'ne görüntülü bağlanan ve yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik eden Bakan Koca, ardından hastane ziyaretlerine devam etti.

Bakan Koca, gece yarısından saat 07.00'ye kadar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve- Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin acil servislerini dolaştı.

Nöbetteki sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve onlarla sohbet etti.