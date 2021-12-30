Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını Antarktika'nın Vinson Dağı'nın zirvesine dikti.

Kıbrıs Türk'ü Dağcı Birkan Uzun, 7 kıtanın en yüksek noktalarına çıkma hedefinin Antarktika ayağını başarıyla tamamladı.

Türk Dağcı Birkan Uzun, "Bu tür dağların zirvesine çıkmak, bu hedeflere ulaşmak çok çok güzel bir duygu ve gurur. Aynı zamanda KKTC'yi de temsil ettiğim için bu projede çok gururluyum." dedi.

"Bayrağımızı dünyanın en yüksek zirvelerinde dalgalandırmak istiyorum"

Hedefini TRT Haber'e anlatan Birkan Uzun, KKTC'yi dünyaya tanıtmaya çalıştığını belirtti:

"Bizim uzun yıllardır ambargolar altında yaşadığımızı biliyorsunuz. Ben bunu değiştirmeye çalışıyorum. Bayrağımızı dünyanın en yüksek zirvelerinde dalgalandırmak istiyorum."

Türk dağcı Birkan Uzun, KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandırdı. "7 Kıta 7 Zirve" hedefiyle yola çıkan Uzun, Vinson Dağı'nın zirvesine çıktı. Türk dağcı Birkan Uzun, beşinci ayağını başarıyla tamamladığı "7 Kıta 7 Zirve" hedefini @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/wC1RgmxkRe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021

7 kıta 7 zirve hedefi

4 bin 892 metre yükseklikteki Vinson Dağı Birkan Uzun'un, "7 kıta 7 zirve" hedefinin beşinci zirvesiydi:

"Bu tırmanışlar ilk olarak Afrika'da Kirimanjaro ile başladı. Sonra Rusya'da Elbruz Dağı, Güney Amerika'da Aconcagua ile devam etti. Dördündü zirve ise Amerika'daki Mckinley veya Denali dediğimiz Kuzey Amerika'daki en yüksek dağ."

Birkan Uzun'un hedefinde iki zirve daha var. Endonezya'daki Karstens Piramidi ve Asya'daki Everest Dağı.