İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

Akşener'in açıklamalarını kınayan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez" dedi.

Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemenin iftira siyaseti olduğunu belirten Çelik, "Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 20, 2022

"Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sayın Akşener’in “teröristbaşının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka birşey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır. Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında birşeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır."

"Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır"

Muhalefetin Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmesine son vermesi gerektiğini belirten Çelik açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar. Asılsız iddialar yaymak, olmayan birşeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir. Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır."