Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışma sonuçları, Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.

Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver TURKOVAC aşısı Faz-3 çalışmaları sonucuna dair basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/CUx7Jeql1k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 12, 2022

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu çalışmaya dahil ettiğimiz gönüllülerimiz 18-55 yaş arası, COVID-19 hikayesi ya da daha önce aşılanma hikayesi olmayan, herhangi bir akut hastalığı, ateşli hastalığı olmayan ve nispeten sağlıklı bir gönüllü popülasyonuydu.

Yöntemimizde bire bir randomizasyon uyguladık. Yani bize başvuran ve uygun olduğunu düşündüğümüz gönüllülerin yarısı Turkovac grubuna yarısı da Coronavac grubuna randomize edildi. 28 gün arayla 2 doz aşı uygulaması yaptık.

Pandemi bir afet durumu, afetlere hazırlıklı olabilirsiniz ama hiçbir zaman karşınıza ne çıkacağını bilemezsiniz. Sonrasında ülkemizde deltanın oldukça baskın hale gelmesiyle beraber insidans hızı çok arttı. Bakınız 22 Haziran 2021’de biz çalışmaya ilk gönüllüyü aldığımızda günlük vaka sayımız günlük 6 bin civarındayken veri analizini yaptığımız günde vaka sayımız 26 bine çıkmıştı. Yani 4 katından fazla bir artış vardı. Bu insidans hızındaki artış daha hızlı ve daha yoğun bir şekilde COVID-19 tanısı koymamıza yol açtı.

Bulgularımıza bakacağımız zaman, vereceğim bulgular 22 Haziran ile 27 Aralık 2021 tarihleri arasında dahil edilmiş gönüllülerin izlenimine ait bulgulardır. Belirtildiği üzere hem etkinlik setimizde hem de güvenlik setimizde takibe halen devam etmekteyiz. Çalışma kapsamında toplam 1286 kişiye en az bir doz araştırma aşısı uyguladık. 1158 kişiye de ikinci doz aşılarını uyguladık. Yani toplamda Turkovac artı Coronavac beraber olacak şekilde 2444 doz aşı uygulaması yapmış olduk. Protokol gereği katı kriterlerimiz var. Etkinlik popülasyonuna dahil edeceğimiz popülasyonun iki doz aşısını uygun zamanlarda uygun şekillerde almış ve uygun takiplerine devam eden gönüllüler olması lazım. Bu nedenle protokole uymayan bazı gönüllüleri dışladığımızda biz etkinlik analizimizi 1182 gönüllü üzerinde yaptık.

İlk 3 merkezde 400 gönüllüye ulaştıktan sonra merkez sayımızı 8'e kadar çıkardık. İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bize en fazla gönüllüyü sağlayan hastanemiz oldu. Onu takiben de Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ilk 3 sırayı paylaştı.

Gönüllülerimizin oldukça büyük bir kısmının yüzde 73'ünün erkek, geri kalanının da kadın olduğunu görebilirsiniz. Sağlıklı olduğu kadar genç de bir gönüllü popülasyonumuz var. Gönüllülerimizin yüzde 43'ü 40-55 yaş, yüzde 43'ü, 30-39 yaş arasında yüzde 38'i, yüzde 19 da 18-29 yaş arasındaydı. Eşlik eden kronik hastalık yüzdesi de oldukça düşük bir popülasyon aslında. En yüksek oranda yüzde 2,1ile herhangi bir alerjik durum hikayesi vermişti gönüllülerimiz. Onun yanında nöropsikiyatrik hastalıkları olanlar vardı. Yaklaşık yüzde 1 oranında da hipertansiyon, diyabet, solunum yolu hastalığı, tiroid hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar mevcuttu.

1008 kişide 68 COVID-19 vakasını saptadık. Bu vakaların 45 tanesi Coronavac kolunda, 23 tanesi de Turkovac kolundaydı. COVID-19 vaka oranı Coronavac'ta yüzde 8,96 iken Turkovac'ta yüzde 4,55'ti.

Buna göre yerli aşı, Coronavac’a göre yüzde 49 daha koruyucu.

Coronavac’ın Faz-3 çalışmasında toplam takip süremiz 43 gündü, burada 108 gün. CoronaVac Faz-3 çalışmasına göre daha uzun süreli bir takibimiz olduğunu belirtebilirim.

Turkovac'ta izlem süresi 108 gün

Prof. Dr. Ünal, "Coronavac faz-3’ü 43 gün ortalama izlemle takibini yapabilmiştik. Turkovac’ta bu süre 108 gündür. Yani daha yakından, daha uzun süre yakından izlenmiş bir çalışmadır." dedi.