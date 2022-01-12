Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop'tan Enes Kara'nın ailesine başsağlığı telefonu
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine telefon ederek taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'yı telefonla aradı.
Şentop, telefonda görüştüğü baba Kara'ya taziye dileklerini iletti.
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
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