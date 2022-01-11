Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 20:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısında rekor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 COVID-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın." dedi.
Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN. pic.twitter.com/GKxIw9MtOJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2022
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