Şiddet, terör ya da nefret söylemi. Yayınlarda zaman zaman yer verilen bu unsurlar çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor.

Ankara'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından "Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı" yapıldı. Çalıştaya medya ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Çocuklarla ilgili çalışmalarıyla bilinen STK'ların hep yanında bulunmaya çalıştık, elimizden geldiğince onların sesi olmaya çalıştık. Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak çocuklarımıza yönelik yapılan, yapılacak olan tüm çalışmaların arkasında olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum." dedi.

"Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı"nda katılımcılar, çocuk dostu yayıncılık için çalışmalarını ve önerilerini anlattı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, denetim ve filtre mekanizmalarını tavizsiz uyguladıklarını söyledi.

[TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez.]

Öymez, konuşmasında şunları kaydetti;

"TRT Çocuk tecrübesinde çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeye, genel ahlakı, milli manevi değerleri gözetmeye, Tük milli eğitim sisteminin genel görüş ve ilkelerine göre yayın yapmaya gayret ediyoruz. Anlaşılır, arı, duru Türkçe kullanmaya gayret ediyoruz.

Çocukların korunması TRT için temel görevlerdendir. Bu nedenle biz tüm yapımlarda, yapımların tüm aşamasında yayın standartlarını yüksek tutuyoruz. Denetim ve filtre mekanizmalarını tavizsiz uygulamaya gayret ediyoruz. Çocuk Dostu Yayın Çalıştayı'nda, TRT kurumu adına yapılan çalışmaların da dikkatle incelenmesi ve faydalanılması gerektiğinin altını çiziyorum."