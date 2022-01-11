Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, COVID-19 nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tedavisinin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesine gitti.
Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu ve hastanede bulunan parti yöneticileri ile görüşen Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun devam eden tedavisi hakkında bilgi aldı.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Koronavirüs Saadet Partisi
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