CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tedavisinin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesine gitti.

Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu ve hastanede bulunan parti yöneticileri ile görüşen Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun devam eden tedavisi hakkında bilgi aldı.