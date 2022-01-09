Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'ın, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" bilgisi yer aldı.

Karamollaoğlu'nun COVID-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı.