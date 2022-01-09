Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
[Fotoğraf: AA]
COVID-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı duyuruldu.
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'ın, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" bilgisi yer aldı.
Kamuoyuna Duyurulur... pic.twitter.com/355flUk8pz— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 9, 2022
Karamollaoğlu'nun COVID-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı.
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