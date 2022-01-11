Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Çelik, Enes Kara'nın vefatından üzüntü duyduklarını söyledi. "Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Enes Kara'nın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çelik, şunları söyledi:
"Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir. Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır."
Etiketler: Ömer Çelik
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