Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör'ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 15 dakika süren kabul, basına kapalı yapıldı.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay da hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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