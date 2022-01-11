Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da İller Bankası'nın Macunköy tesislerinde düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin dünyanın en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi:

"İklim değişikliği sadece bir çevre krizi değil; ticaretten ulaşıma, sanayiden gıdaya, enerjiden eğitime kadar pek çok alanı ilgilendiren bir kalkınma meselesidir. Bu konu, ekonomi ile ekolojiyi birlikte değerlendiren ancak çevre hassasiyetimizi hep önceleyen bir perspektifle yönetilmelidir. İşte bugün, iklim meselesini böylesi geniş bir açıdan ele alacak olan koordinasyon kurulumuz ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesinde onarıcı, önleyici ve sorunu ortadan kaldırıcı çözüm önerilerini sunmak için bir aradadır."

"Türkiye'nin iklim perspektifi, insanidir, vicdanidir"

2021 yılında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin çok yoğun hissedildiğini hatırlatan Kurum, vatandaşlara "Doğa korumayı günlük hayatın rutini haline getirin" çağrısında bulundu.

Türkiye'nin, dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizinin oluşmasında tarihi bir sorumluluğu bulunmadığını belirten Bakan Kurum, "Buna rağmen özellikle son 20 yıldır; insanlık için, ortak evimiz dünyamız için sorumlulukları almaktan asla geri durmadık. Çünkü Türkiye'nin iklim perspektifi, insanidir, vicdanidir, şefkate dayalıdır. Sorumluluk derecesine göre, herkesin elini taşın altına koyması için de yerelden küresele doğru çalışmalarımızı yapıyor, son derece yapıcı ve etkin bir çevre diplomasisi yürütüyoruz" dedi.

"Projelerimizle küresel çapta fark yaratıyoruz"

Türkiye'nin yeşil dönüşümü izleyen değil; bölgesinde etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağını belirten Kurum, şunları söyledi:

"Türkiye olarak, tarihsel tecrübemizden insan kaynağımıza, dinamik bürokrasimizden ekonomik imkanlarımıza kadar her alanda çok güçlü bir yapıya sahibiz. İklim değişikliğiyle mücadelemizin önemli parçası olan ve Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki sıfır atık hareketi ile tasarruf kültürünü her geçen gün daha da yaygınlaştırıyoruz. Millet bahçelerimizle, korunan alanlarımızla, ekolojik koridorlarımızla, enerji verimli binalarımızla; yine ormanlaştırma çalışmalarımızla, temiz enerji yatırımlarımızla, çevreci sanayi projelerimizle küresel çapta fark yaratıyoruz.

Şunu kararlılıkla ifade etmek isterim ki; Türkiye, yeşil kalkınma devriminde mutlaka üstün bir başarı hikayesi yazacaktır. Bu başarı hikayesinin en önemli aktörü hiç şüphesiz, 84 milyon vatandaşımız olacaktır. 11 bakanlığımız, kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşan 22 üyemizden oluşan Koordinasyon Kurulu'muzun bugünkü toplantısında; Dünya Bankası'yla imzaladığımız Mutabakat Zaptı'nın uygulanması için proje havuzu oluşturulmasını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında attığımız adımları değerlendireceğiz."