THY'nin Kazakistan seferleri başlıyor
Türk Hava Yolları'nın Kazakistan'a seferleri başlıyor. Yapılan açıklamada, 13 Ocak'ta başkent Nur Sultan'a tarifeli seferlerin başlayacağı belirtildi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin Kazakistan seferlerinin başlayacağını duyurdu.
13 Ocak'ta başkent Nur Sultan'a, 14 Ocak'ta Aktau'ya ve 15 Ocak'ta Türkistan'a tarifeli seferler başlayacak.
Kazakistan'a seferlerimiz başlıyor.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 11, 2022
Bugün Almati'den 777 uçağımız ile tahliye seferinden sonra 13 Ocak itibariyle Nursultan meydanına tarifeli seferlerimiz başlıyor.
14 Ocak-Aktau
15 Ocak- Türkistan
Almati'ye tarifeli seferlerimiz için yetkililer ile görüşmelerimiz sürmektedir
Tahliye uçağı yola çıktı
Kazakistan’ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak yurda hareket etti.
Tahliye seferini icra eden "Boeing 777" tipi uçakta toplam 167 yolcu yer alıyor.
Tüm seferler durdurulmuştu
THY, Kazakistan'da yaşanan protestolar nedeniyle, Kazakistan'a planladığı seferleri 9 Ocak'a kadar durdurma kararı almıştı.
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