Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin Kazakistan seferlerinin başlayacağını duyurdu.

13 Ocak'ta başkent Nur Sultan'a, 14 Ocak'ta Aktau'ya ve 15 Ocak'ta Türkistan'a tarifeli seferler başlayacak.

Kazakistan'a seferlerimiz başlıyor.



Bugün Almati'den 777 uçağımız ile tahliye seferinden sonra 13 Ocak itibariyle Nursultan meydanına tarifeli seferlerimiz başlıyor.



14 Ocak-Aktau

15 Ocak- Türkistan



Almati'ye tarifeli seferlerimiz için yetkililer ile görüşmelerimiz sürmektedir — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 11, 2022

Tahliye uçağı yola çıktı

Kazakistan’ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak yurda hareket etti.

Tahliye seferini icra eden "Boeing 777" tipi uçakta toplam 167 yolcu yer alıyor.

Tüm seferler durdurulmuştu

THY, Kazakistan'da yaşanan protestolar nedeniyle, Kazakistan'a planladığı seferleri 9 Ocak'a kadar durdurma kararı almıştı.