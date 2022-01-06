THY Kazakistan'a yolcu seferlerini durdurdu
THY, Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.
THY, Kazakistan'da yaşanan protestolar nedeniyle, Kazakistan'a planladığı seferleri 9 Ocak'a kadar durdurma kararı aldı.
Kazakistan'da gerginlik tüm ülkeye yayıldı
Kazakistan’da yapılan zamlar sonrası 4 gündür süren protestolar üzerine ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve hükümet istifa etti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'a asker göndereceğini açıkladı.
Akaryakıt zammı sebebiyle 2 Ocak'ta başlayan gösterilerin ardından hükümet istifa etti. Yapılan zamlar geri çekildi. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan eylemler tüm ülkeye yayıldı.
Şehirde, marketler yağmalandı, Almatı Valilik binası ve Savcılık Binası yakıldı. Protestocular, Almatı Havalimanı'nı da ele geçirdi. Ancak özel operasyonla, havalimanı protestocuların elinden geri alındı.