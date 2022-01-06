THY, Kazakistan'da yaşanan protestolar nedeniyle, Kazakistan'a planladığı seferleri 9 Ocak'a kadar durdurma kararı aldı.

Kazakistan'da gerginlik tüm ülkeye yayıldı

Kazakistan’da yapılan zamlar sonrası 4 gündür süren protestolar üzerine ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve hükümet istifa etti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'a asker göndereceğini açıkladı.

Akaryakıt zammı sebebiyle 2 Ocak'ta başlayan gösterilerin ardından hükümet istifa etti. Yapılan zamlar geri çekildi. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan eylemler tüm ülkeye yayıldı.

Şehirde, marketler yağmalandı, Almatı Valilik binası ve Savcılık Binası yakıldı. Protestocular, Almatı Havalimanı'nı da ele geçirdi. Ancak özel operasyonla, havalimanı protestocuların elinden geri alındı.