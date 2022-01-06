Akaryakıt zammı sebebiyle 2 Ocak'ta başlayan gösterilerin ardından hükümet istifa etti. Yapılan zamlar geri çekildi. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan eylemler tüm ülkeye yayıldı.

Şehirdeki yerel kanalların binaları ateşe verildi, marketler yağmalandı. Almatı Valilik binası ve Savcılık Binası yakıldı. Protestocular, Almatı Havalimanı'nı da ele geçirdi. Ancak özel operasyonla, havalimanı protestocuların elinden geri alındı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, zamları önlemek amacıyla akaryakıt ve gıda fiyatlarına 180 günlük devlet düzenlemesi getirildiğini duyurdu. Ancak olaylar yatışmadı. Olaylarda 8 güvenlik görevlisi öldü, 317 Ulusal Muhafız askeri yaralandı.

"Sert karşılık verilecek"

Cumhurbaşkanı Tokayev, olayların organize komplo girişimi olduğunu ifade ederek, "sert karşılık verilecek" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Holigan unsurların yüksek düzeyde organize olması dikkat çekerek, bu durumun, finansal olarak desteklenen komplocuların ayrıntılı bir eylem planı hazırladıklarını kanıtladığını söyledi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yardım istendi

Kazakistan Cumhurbaşkanı, üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yardım istedi. Örgüt de, Kazakistan'a sınırlı bir süre için asker gönderileceğini duyurdu.

Genel merkezi Moskova'da bulunan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, 2002'de askeri bir ittifak olarak kuruldu.

Türkiye, gelişmeleri yakından takip ediyor

Dışişleri Bakanlığı, olayların en kısa sürede yatışması temennisinde bulundu.

Açıklamada "Kazakistan yönetiminin bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır" denildi.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, itidal çağrısı yaptı. Beyaz Saray da gelişmeleri takip ettiklerini ifade ederek, sükunet uyarısında bulundu.