Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik üç kentte eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, başlatılan operasyonlarda Bağdat, Kerkük ve Diyala kentinde toplam 8 teröristin yakalandığı söylendi.

Bağdat'ta 4, Kerkük'te 3 ve Diyala kentinde 1 DEAŞ mensubunun yakalandığı vurgulanan açıklamada, teröristlerin, mahkemeye sevk edildikleri bilgisi yer aldı.

DEAŞ'ın bölgedeki saldırıları devam ediyor

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.