THY'nin Kazablanka-İstanbul seferini yapan tahliye uçağı, İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçakta Fas'ta kalan Türk yolcuların yanı sıra diğer ülke vatandaşları da yer aldı. Yabancıların kendi ülkelerine gitmek için aktarma yapacakları öğrenildi.

Ankara'da ikamet eden Fas vatandaşı Zeynep Şuger, virüs nedeniyle Fas'ın hava sahasını kapattığını hatırlatarak, "Uçuş için çok beklemedim. 5 Ocak'a bilet bulabildik. Türkiye'de yaşıyorum" dedi.

Tahliye seferleri devam edecek

Öte yandan, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas'tan Türkiye'ye yapılacak özel uçuşlar ileriki günlerde de devam edecek. Buna göre THY, ocak ayı sonuna kadar Kazablanka V. Muhammed Uluslararası Havalimanı'ndan en az 9 özel sefer daha düzenleyecek.

Bilet satın alma işlemleri, Fas'taki seyahat acenteleri, THY’nin bilet satış büroları ile internet sitesi üzerinden yapılabilecek.