THY uçağıyla Fas'tan 310 kişi tahliye edildi
Türk Hava Yolları (THY), COVID-19 Omicron varyantı nedeniyle Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatmasının ardından ülkede kalan 310 kişiyi tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirdi.
THY'nin Kazablanka-İstanbul seferini yapan tahliye uçağı, İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçakta Fas'ta kalan Türk yolcuların yanı sıra diğer ülke vatandaşları da yer aldı. Yabancıların kendi ülkelerine gitmek için aktarma yapacakları öğrenildi.
Ankara'da ikamet eden Fas vatandaşı Zeynep Şuger, virüs nedeniyle Fas'ın hava sahasını kapattığını hatırlatarak, "Uçuş için çok beklemedim. 5 Ocak'a bilet bulabildik. Türkiye'de yaşıyorum" dedi.
Tahliye seferleri devam edecek
Öte yandan, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas'tan Türkiye'ye yapılacak özel uçuşlar ileriki günlerde de devam edecek. Buna göre THY, ocak ayı sonuna kadar Kazablanka V. Muhammed Uluslararası Havalimanı'ndan en az 9 özel sefer daha düzenleyecek.
Bilet satın alma işlemleri, Fas'taki seyahat acenteleri, THY’nin bilet satış büroları ile internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
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