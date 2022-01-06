Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı ve Angolalı mevkidaşlarıyla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile telefonda görüştü.
Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile ayrı ayrı telefonda görüşmesi yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Katar Mevlüt Çavuşoğlu
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