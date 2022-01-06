Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile ayrı ayrı telefonda görüşmesi yaptı.

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