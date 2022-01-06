Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti
[Fotoğraf: DHA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türklerinin savunucusu merhum Dr. Sadık Ahmet'in ailesiyle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in doğum yıl dönümünün bir gün öncesinde, eşi Işık Sadık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunlarını makamında kabul etti.
Şentop konuşmasında, Batı Trakya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Yunanistan'ın başta Lozan Anlaşması olmak üzere ikili ve çok taraflı uluslararası sözleşmelere, hukuka ve insan haklarına aykırı tutumlarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Ziyarete gelen uluslararası kuruluşların başkanlarına da bunu ifade ettiğini anlatan Şentop, "Uluslararası kurumların Batı Trakya'daki hukuka ve insan haklarına aykırı uygulamaları görmezden gelemeyeceklerini hatırlatıyoruz" dedi.
Etiketler: Batı Trakya Türkleri Mustafa Şentop TBMM
Sıradaki Haber
DSÖ: Omicron son varyant olmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz