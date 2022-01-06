TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in doğum yıl dönümünün bir gün öncesinde, eşi Işık Sadık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunlarını makamında kabul etti.

Şentop konuşmasında, Batı Trakya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Yunanistan'ın başta Lozan Anlaşması olmak üzere ikili ve çok taraflı uluslararası sözleşmelere, hukuka ve insan haklarına aykırı tutumlarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Ziyarete gelen uluslararası kuruluşların başkanlarına da bunu ifade ettiğini anlatan Şentop, "Uluslararası kurumların Batı Trakya'daki hukuka ve insan haklarına aykırı uygulamaları görmezden gelemeyeceklerini hatırlatıyoruz" dedi.